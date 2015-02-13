У Міноборони заявляють, що на Донбасі присутні понад 10 тисяч російських військових
Заступник міністра оборони Петро Мехед заявляє, що на Донбасі присутні близько 10 тисяч російських військовослужбовців, і їх кількість продовжує збільшуватися.
«Є тенденція до збільшення (кількості російських військових на Донбасі). На сьогодні понад 10 тисяч представників Збройних сил Росії перебувають на території України», – передає його слова Радіо Свобода.
Раніше у Міноборони заявляли, що на Донбасі воюють 7500 російських військових.
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Усі докази, наявні в України й країн Заходу, які свідчать про введення з Росії на Донбас важких озброєнь і військовослужбовців Збройних сил Росії, Москва відкидає.
Також УНІАН повідомляв, що Росія продовжує перекидати солдатів та техніку до східного кордону з Україною. Крім того, повідомлялося, що російські військовослужбовці на Донбасі переодягаються у форму українських солдатів.