У Міноборони заявляють, що на Донбасі присутні понад 10 тисяч російських військових

«Є тенденція до збільшення (кількості російських військових на Донбасі). На сьогодні понад 10 тисяч представників Збройних сил Росії перебувають на території України», – передає його слова Радіо Свобода.

Раніше у Міноборони заявляли, що на Донбасі воюють 7500 російських військових.

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Усі докази, наявні в України й країн Заходу, які свідчать про введення з Росії на Донбас важких озброєнь і військовослужбовців Збройних сил Росії, Москва відкидає.

Також УНІАН повідомляв, що Росія продовжує перекидати солдатів та техніку до східного кордону з Україною. Крім того, повідомлялося, що російські військовослужбовці на Донбасі переодягаються у форму українських солдатів.