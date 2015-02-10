Росія продовжує перекидати солдатів та техніку до східного кордону з Україною
Особовий склад, військова техніка і озброєння накопичуються на території Ростовської області.
Росія посилює військову присутність поблизу східного українського кордону, на території Ростовської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.
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"За даними нашої розвідки, угрупування збройних сил РФ поблизу українсько-російського кордону посилюється. Особовий склад, військова техніка та озброєння накопичуються на території Ростовської області. Звідти російських військових відправляють в Україну у військовій або іншій камуфляжній формі без розпізанвальних знаків і документів", - зазначив Лисенко.
Також він додав, що на Луганщині у районі Макарового бойовики обстріляли з мінометів український прикордонний наряд, але йому вдалося вийти з-під обстрілу на броньованому автомобілі без ушкоджень. А з боку Новоазовська бойовики обстріляли прикордонний пункт Гнутове. Через обстріли тимчасово не пропускають громадян у пунктах пропуску Гнутове та Станично-Луганське.