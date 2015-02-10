Росія продовжує перекидати солдатів та техніку до східного кордону з Україною

Росія посилює військову присутність поблизу східного українського кордону, на території Ростовської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За даними нашої розвідки, угрупування збройних сил РФ поблизу українсько-російського кордону посилюється. Особовий склад, військова техніка та озброєння накопичуються на території Ростовської області. Звідти російських військових відправляють в Україну у військовій або іншій камуфляжній формі без розпізанвальних знаків і документів", - зазначив Лисенко.

Також він додав, що на Луганщині у районі Макарового бойовики обстріляли з мінометів український прикордонний наряд, але йому вдалося вийти з-під обстрілу на броньованому автомобілі без ушкоджень. А з боку Новоазовська бойовики обстріляли прикордонний пункт Гнутове. Через обстріли тимчасово не пропускають громадян у пунктах пропуску Гнутове та Станично-Луганське.