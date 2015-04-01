У Міноборони запевняють, що ситуація навколо Маріуполя під контролем сил АТО

Ситуація навколо Маріуполя під контролем сил АТО, заявляє Міноборони на сторінці у соцмережі Facebook.

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"Намагання представників деяких добровольчих батальйонів, які не належать до Збройних Сил України, виносити на широкий загал перед суспільством рішення свого командування щодо подальших дій, а також поширення панічних настроїв серед місцевого населення, з приводу нібито неспроможності українських військових захистити місто, є ніщо інше, як гра на руку нашому ворогу", - сказано також у повідомленні Міноборони.

Ситуація навколо Маріуполя під контролем сил АТОЗ приводу заяви деяких представників батальйонів, які не входять до ск... Posted by Міністерство оборони України on 31 березня 2015 р.

Також у Міноборони наголосили, що кожна військова людина повинна спочатку виконати наказ, а після того, якщо вона не згодна з ним, його оскаржити.

Раніше УНІАН повідомляв, що у «Правому секторі» заявили, що не вважають за можливе виконання наказу щодо виходу з Маріуполя.