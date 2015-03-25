У «Правому секторі» не вважають за можливе виконання наказу щодо виходу з Маріуполя



Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи інформацію щодо того, що начебто керівництво сектора «М» дало наказ добровольчим батальйонам піти із зони АТО і «Правому сектору» було віддано наказ покинути Маріуполь, зокрема, Широкине.

Він зазначив, що «всі території, які ми відстоювали протягом довгого часу, і ті, які политі кров’ю українців, ми залишати не будемо, скоріше за все».

Скоропадський додав, що «Правий сектор» співпрацював із Міноборони, СБУ. «Але виконувати такі ось накази... Ця земля, там кожен сантиметр политий краплями крові. Виконувати такі накази доволі все ж дивно», - сказав він.

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Речник наголосив, що «Правому сектору» накази може віддавати лише його лідер Дмитро Ярош. «У нас автономна структура. Ми діємо і з Нацгвардією, і з Міністерством оборони, там, на війні, не у Генеральному штабі, не в Міністерстві оборони, а там, де сидять на рівні майорів, підполковників. Ми з ними працюємо, співпрацюємо, вони нам допомагають, ми їм допомагаємо», - відзначив Скоропадський.

Відповідаючи на уточнення, чи добровольчим батальйонам віддавався наказ залишати цю зону, він сказав: «Наскільки я розумію, такий наказ усе ж є».

На питання, чи «Правий сектор» залишить територію, чи залишиться на ній, Скоропадський наголосив, що їхнє завдання – не лише звільнення східних областей, але і звільнення Криму. «Ми із самого початку казали, що ні «мінські домовленості», ні якісь інші домовленості з Путіним, з Росією чи з кимось іще, не діють. Тому що з Росією і з Путіним домовлятися не можна», - сказав він.

Скоропадський зауважив, що «Правий сектор» погоджує свою діяльність із Міноборони, Генштабом та СБУ, але «якісь відверто зрадницькі накази ми виконувати не будемо і не маємо наміру», - додав він.