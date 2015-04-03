ОБСЄ досі не має доступу до двох районів у зоні АТО

14:45, 03 квітня 2015
Війна
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Експерти спостережної місії ОБСЄ досі не мають доступу до всіх точок у зоні проведення антитерористичної операції.

ОБСЕ / REUTERS

Про це на брифінгу в Києві розповів речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків, відповідаючи на запитання, передає Українська правда.

За його словами, районами, до яких експерти місії зовсім не мають доступу залишаються південь Луганщини і схід Донеччини.

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На цій території діють угрупування, які нікому не підпорядковуються і чинять на власний розсуд.

Водночас Боцюрків висловив сподівання, що спостерігачам ОБСЄ таки вдасться домовитися про доступ до цих територій для моніторингу.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ у Горлівку.

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