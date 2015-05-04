Керівництво АТО не має наміру відводити війська з Широкиного

Про це заявив заступник керівника АТО на території Донецької та Луганської областей Сергій Галушко, передає "112 Україна".

"У таких умовах і при такій кількості обстрілів взагалі не може йтися про будь-які зверненнях, тим більше односторонньо з нашого боку. Ми щодня фіксуємо 40, 50, 60 обстрілів і справляння техніки з боку бойовиків", - повідомив він.

Читайте такожМешканці Маріуполя вийшли на мітинг проти демілітаризації Широкиного (фото, відео)

"Керівництво АТО жодним чином не збирається йти на повідку у бойовиків і в односторонньому порядку зменшувати рівень безпеки і міста, і регіону в цілому", - підкреслив Галушко.

Нагадаємо, Батальйон Нацгвардії "Донбас" ввів додатковий підрозділ в Широкине біля Маріуполя Донецької області в рамках ротації з полком "Азов".

Також проти демілітаризації Широкино виступив глава Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко.