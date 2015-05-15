У Міноборони підтвердили розміщення бойовиками на Донбасі комплексів "Точка-У"

Про це повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у місті Соледар Донецької області представників місії ОБСЄ поінформували про останні події на сході України.

Увагу представників ОБСЄ було привернуто до чергових фактів прихованого розміщення важкого озброєння в окремих районаї Донеччини. Зокрема наведено факти переховування у визначених районах пускових установок тактичних ракетних комплексів “Точка-У”. Представникам місії було передано також інші факти невідведеного бойовиками важкого озброєння.

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«Порушення терористами Мінських угод не припиняються. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була б дуже вдячна СММ ОБСЕ за об’єктивну оцінку цієї інформації», – підкреслив керівник української сторони центру генерал-майор Андрій Таран.