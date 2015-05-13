Порошенко: Україна наполягає на відведенні важкої техніки та демілітаризації Широкиного

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президента України Петра Порошенка для ЗМІ під час візиту до Німеччини.

«Ми також наполягаємо на безумовному виконанні пункту (Мінських угод) про відведення важкої техніки та артилерії, про демілітаризацію Широкиного. Ми з пані канцлером переконали це зробити під час телефонної розмови в «нормандському форматі» і отримали чітке зобов’язання та гарантії того, що в Широкиному, в Донецькому аеропорту і в 10 пунктах вдовж лінії зіткнення, де йдуть найбільш запеклі протистояння, будуть розміщенні постійно діючі пости ОБСЄ, Широкине й інші зони будуть демілітаризовані. Це буде сприяти деескалації», - заявив президент.

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При цьому він констатував, що влада поки не бачить прогресу в цьому питанні.

«Я хочу лише підтримати заяву ОБСЄ, яку сьогодні зробив Олександр Хуг, заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, де він чітко наголосив, що всі політичні процеси, всі економічні процеси, всі процеси, які потребують вирішення, в тому числі в гуманітарній площині, мають бути розпочаті лише тоді, коли ми забезпечимо тверде припинення вогню, гарантоване відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників, можливість інспекторів ОБСЄ перевіряти всі без виключення пункти зберігання техніки та артилерії, яка була відведена, забезпечити контроль над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону та припинити, нарешті, постачання бойовикам російської зброї і перетину кордону регулярними частинами російської армії», - сказав Порошенко.

Він повідомив, що переговори з канцлером ФРН будуть присвячені в тому числі і Мінському процесу, підсумкам її візиту до Москви.

«Впевнені в тому, що альтернативи Мінську не існує. І я як президент України, безумовно, наголошую на мирному розвитку процесу врегулювання агресії на сході України», - додав Порошенко.

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не відводить техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики також стверджують, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, але українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.