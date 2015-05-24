За добу в зоні АТО зафіксовано 32 ворожі безпілотники, ще один біля Криму - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Речник АП зауважив, що незаконні збройні формування останніми днями активізували повітряну розвідку.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО зафіксували рекордну кількість безпілотників терористів"Загалом впродовж доби в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано 32 прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків", - наголосив Мотузяник.

Також він повідомив , що "один літальний апарат, який перетнув адміністративну межу поміж Херсонською областю та Автономною Республікою Крим, прикордонний наряд виявив на ділянці Бердянського загону".