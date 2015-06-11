Порошенко: Активізація терористами бойових дій ставить під загрозу виконання Мінських угод

Президент України Петро Порошенко заявляє, що активізація бойових дій з боку Російської Федерації та проросійських терористичних бандформувань на значній ділянці фронту, ставить під загрозу Мінські угоди.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи перед активом Донецької області.

"Активізація бойових дій з боку Російської Федерації та проросійських терористичних бандформувань на значній ділянці фронту ставить під загрозу Мінські угоди, на які покладались і покладаються зараз величезні надії щодо налагодження мирного життя на Донбасі", - сказав він.