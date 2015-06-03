Статус учасника бойових дій отримали майже 27 тисяч правоохоронців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що упродовж тижня Комісією МВС з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій було прийнято рішення щодо надання статусу учасника бойових дій 1041 особі, серед яких - працівники міліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

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"На даний час статус учасника бойових дій вже наданий 26 865 особам, у тому числі – 9675 міліціонерам та 10 140 військовослужбовцям Нацгвардії. Також статус учасника бойових дій отримали 6873 працівника Держприкордонслужби та 177 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.