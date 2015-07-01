Місія ОБСЄ зафіксувала 168 вибухів навколо Донецького аеропорту

Як йдеться у звіті місії за 30 червня, який опубліковано сьогодні, бойові дії навкруги Донецького аеропорту продовжуються з сильнішою інтенсивністю, ніж це спостерігалося у попередні дні.

"Спеціальна моніторингова місія поміж 9:03 та 13:00 знаходячись на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному вокзалі Донецька, чула та бачила 168 вибухів, які в основному співставні з пострілами снарядів з мінометів та танків", - йдеться у звіті.

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Водночас, із зафіксованих фактів порушення режиму припинення вогню, спостерігачі ОБСЄ визначили, що 109 таких випадків відбулися на півночі та північному заході від селища Спартак (підконтрольне "ДНР") та Донецького аеропорту, а також в районі підконтрольних Україні сіл Опитному та Муравейник, а також шахти Бутовська на відстані 3-7 км від займаних позицій представниками ОБСЄ. Інші 39 вибухів сталися в 10-15 км на північний схід від позицій спостерігачів ОБСЄ.