Лисенко: на донецькому напрямку бої ведуться цілодобово

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "На донецькому напрямку бойові дії тривають майже цілодобово. Головними цілями бойовиків залишаються позиції українських військовослужбовців в районі аеропорту, зокрема в Пісках, Авдіївці, Опитному. Противник не припиняє спроб пробити нашу оборону в Мар'їнці, Красногорівці і Троїцькому і околицях Горлівки, але кожен раз наражається на потужний опір з боку наших військовослужбовців", - повідомив Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики під Маріуполем обстрілюють українські позиції з великокаліберної артилеріїТакож він повідомив, що збройні провокації продовжуються в напрямку Маріуполя, де бойовики застосували танки і крупнокаліберні міномети.

"На маріупольському напрямку продовжуються збройні провокації в районі Широкиного, де бойовики вдалися до танкового обстрілу. Також ворог застосував 122 мм артилерію і 120 мм міномети по силах АТО, розташованих в Старогнатівці. Стріляли з Новоласпи, де бойовики зберігають своє важке озброєння. Поодинокі провокації відбулися поблизу опорних пунктів в Петровському і Гранітному ", - повідомив Андрій Лисенко.

В той же час, на луганському напрямку найгарячіша ситуація поблизу Станиці Луганській та села Кримське, де бойовики застосували великокаліберні міномети, зенітні установки і БМП.

Андрій Лисенко також додав, що за інформацією Держприкордонслужби було зафіксовано два польоти безпілотників ворога.