Бойовики вночі майже не обстрілювали позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських військ в районі населеного пункту Рассадки Донецької області", - говориться в повідомленні.

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Черговий випадок порушення Мінських домовленостей з боку незаконних збройних формувань відбувся в районі Трьохізбенки. Близько першої ночі проросійські найманці здійснили артилерійській обстріл по околицях цього населеного пункту Луганської області з гармат калібру 152 мм.

"Попри відносне затишшя командування сил АТО нарощує комплекс заходів щодо підвищення нашої оборони. Фортифікаційне обладнання районів, рубежів і позицій на більшості ділянок фактично завершене", - підсумували в прес-центрі.

Крім цього, прес-центр опублікував фотографії знищеного населеного пункту Широкине. Як повідомляв УНІАН, нещодавно місія ОБСЄ констатувала що Широкине покинули всі мирні мешканці.