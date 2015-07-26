Бойовики не припиняють обстрілів позицій українських військ та населених пунктів – Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Зокрема, він повідомив, що ситуація на Луганському напрямку залишається відносно напруженою, але контрольованою.

«Противник провів мінометний обстріл біля міста Щастя та селища Жовте. Окрім цього, збройні провокації противника зафіксовано поблизу Станиці Луганської, а також в районі Бахмутівської траси, йдеться про селища Трьохізбенка та Нижнє», - сказав Мотузяник, додавши, що фактів застосування важкого озброєння на вказаних рубежах не зафіксовано.

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У той же час, за його словами, на Донецькому напрямку бойовики продовжують обстрілювати українських силовиків на південь від Світлодарська.

Позиції першої та другої лінії оборони на північний-захід від Горлівки минулої добі також опинилися під ворожим вогнем.

«Саме на цій ділянці противник провів обстріл з використанням артилерії калібром 152 міліметри», - додав Мотузяник.

Також, за його словами, у західних передмістях Донецька продовжуються бойові дії, які тривають в цілодобовому режимі по всій ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки.

Речник АП повідомив, що на Маріупольському напрямку триває відносне затишшя, однак противник все ще тримає важке озброєння на передовій.

«Вночі бойовики провели обстріл наших позицій поблизу селища Старогнатівка. При цьому застосували 122-міліметрові самохідні установки «Гвоздика». Також короткотривалі провокації ворога зафіксовано у Чермалику та Широкиному», - сказав Мотузяник.

Речник також зауважив, що вчора у зоні АТО було зафіксовано 7 польотів ворожих безпілотників.