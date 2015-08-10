Бойовики з танків обстрілювали Мар'їнку і Опитне

Як повідомив прес-центр АТО, "після вдалої контратаки сил АТО окупанти пішли. А українські бійці, зайнявши важливі висоти, утримують позиції вздовж лінії розмежування виключно у відповідності з Мінськими угодами".

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На Артемівському напрямку, близько опівночі, працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри.

Вже упродовж дня, у світлу пору доби, російсько-терористичні угруповання зменшили активність. Загалом з опівночі і до 18 години бойовики 37 разів порушили режим перемир’я.

Водночас, за оперативними даними, противник активно готується до провокацій, намагаючись всіма способами звинуватити у ескалації конфлікту ЗС України. Так на швейній фабриці у Свердловську, Луганської області, шиються 200 комплектів військової форми одягу українського зразка – з шевронами і нашивками. "Враховуючи, що бойовики вже неодноразово в українському однострої тероризували місцеве населення, можна припустити, що до подібної тактики ворог вдаватиметься знову", - підкреслюється в повідомленні.