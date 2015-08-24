Марш Незалежності на Хрещатику. Відео

Сьогодні Україна відзначає 24-ту річницю проголошення своєї незалежності.

В цей день 24 роки тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

У Києві святкування розпочнеться з церемонії покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. У церемонії візьмуть участь президент України Петро Порошенко та інші високопосадовці.

О 10.00 на Хрещатику відбудеться Марш Незалежності. У марші беруть участь 2 300 військовослужбовців, зокрема, учасники АТО і курсанти ВНЗ Міністерства оборони та інших силових відомств.

На параді не будуть використовувати військову техніку.

Марш Незалежності закінчиться виконанням зведеним духовим оркестром Збройних сил фрагментом увертюри Миколи Лисенка до опери "Тарас Бульба".