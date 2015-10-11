Штаб АТО: проти України триває інформаційно-психологічна війна
За минулу добу жоден український солдат не загинув і не поранений
За минулу добу жоден український солдат не загинув і не поранений.
Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.
Лисенко також зазначив, що інформаційно-психологічна війна проти України триває.
«Підтримувані Росією бойовики через свої інформаційні канали регулярно транслюють брехливі повідомлення, які звинувачують ВСУ у порушенні перемир'я. Ця дезінформація активно транслюється російськими пропагандистськими медіа», - додав він.
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Також Лисенко підкреслив, що сили АТО суворо дотримуються Мінських домовленостей і зберігають режим тиші на лінії зіткнення.