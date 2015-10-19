Лисенко заявив про спецобладнання в РФ, яке розсилає українським військовим сепаратистські SMS
За його словами, за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення бойовики "ламають" мережу ретрансляційних вишок операторів стільникового зв’язку та підключаються до неї.
За допомогою спецобладнання та фахівців з Росії українським військовослужбовцям розсилаються сепаратистські SMS-повідомлення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це нас брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Він зауважив, що на передовій триває інформаційно-пропагандистська війна. "На мобільні телефони українських військовослужбовців надходять SMS-повідомлення сепаратистського та деморалізуючого змісту", - сказав Лисенко.
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За його словами, за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення бойовики "ламають" мережу ретрансляційних вишок операторів стільникового зв’язку та підключаються до неї. Згодом, коли в зоні покриття з’являються номери, які раніше не реєструвалися в цьому районі, програма-робот автоматично надсилає на телефон відповідного абонента SMS-повідомлення антиукраїнського, пропагандистського змісту.
"Зрозуміло, що для розсилки такого спаму на окуповані території прибуло спеціальне обладнання та фахівці з Росії", - наголосив Лисенко.