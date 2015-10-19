Лисенко заявив про спецобладнання в РФ, яке розсилає українським військовим сепаратистські SMS

За допомогою спецобладнання та фахівців з Росії українським військовослужбовцям розсилаються сепаратистські SMS-повідомлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це нас брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що на передовій триває інформаційно-пропагандистська війна. "На мобільні телефони українських військовослужбовців надходять SMS-повідомлення сепаратистського та деморалізуючого змісту", - сказав Лисенко.

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За його словами, за допомогою спеціального обладнання та програмного забезпечення бойовики "ламають" мережу ретрансляційних вишок операторів стільникового зв’язку та підключаються до неї. Згодом, коли в зоні покриття з’являються номери, які раніше не реєструвалися в цьому районі, програма-робот автоматично надсилає на телефон відповідного абонента SMS-повідомлення антиукраїнського, пропагандистського змісту.

"Зрозуміло, що для розсилки такого спаму на окуповані території прибуло спеціальне обладнання та фахівці з Росії", - наголосив Лисенко.