"Нам відомі ваші плани": Українські прикордонники отримують СМС з погрозами

15:36, 27 серпня 2015
Війна
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Українські прикордонники в зоні АТО отримують російськомовні СМС-повідомлення з погрозами.

/ dpsu.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар відомства Олег Слободян.

"Протягом останніх днів військовослужбовці почали отримувати телефонні повідомлення наступного змісту: "Нам відомі ваше положення і плани командирів. Ви загинете" або "За вбивство мирних жителів будуть судить не тільки командирів, але й тебе", та інші", - сказав Слободян.

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Він зазначив, що ця інформація обробляється та аналізується "з метою прогнозування можливого розвитку ситуації".

Раніше у штабі АТО також повідомили, що представники терористичних бандформувань і російських окупантівнадсилають українським військовим повідомлення з погрозами.

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