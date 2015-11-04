За добу в зоні АТО зазнали поранень 5 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Крім цього Андрій Лисенко повідомив, що бойовики активізували обстріли на лінії зіткнення в зоні АТО.

"Вчорашня доба відзначилась активізацією бойовиків на лінії зіткнення і усі епізоди порушення режиму тиші відбувалися у світлу пору доби", - сказав він. При цьому вын зазначив, що активізація бойовиків не означає їхньої підготовки до наступальних дій на Донбасі. "Те, що бойовики активізувалися, це ще не означає, що це підготовка до активних наступальних дій", - заявив він.

"Ці провокації, які відбуваються – один із способів бойовиків спровокувати українських військових на відкриття потужного вогню у відповідь. Але ці провокації ми витримуємо, на жаль, хлопці отримують поранення, але ми не піддаємося на ці провокації і не даємо можливості ворогу звинуватити українську сторону у порушенні Мінських домовленостей", - додав Андрій Лисенко.

Також, за словами Андрія Лисенка, вчора зафіксовано низку фактів ведення провокаційного вогню в бік українських позицій на Луганському та Донецькому напрямках.