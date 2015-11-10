За добу в зоні АТО поранено 4 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік позицій ЗСУ, у тому числі двічі відкривали вогонь з 120 мм мінометів.