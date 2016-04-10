Бойовики на Луганщині обстрілами пошкодили газопровід

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє про черговий обстрілі сьогодні вночі бойовиками з 82-мм мінометів закритого контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська" та пошкодження газопроводу.

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Як написав Тука на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, КПП "Станиця Луганська" закрито, виходячи з небезпеки для цивільного населення, сьогодні вночі там стався черговий бій із застосуванням 82-мм мінометів.

"Жертв немає. Пошкоджено газопровід. Працюють ремонтні бригади", - зазначив Тука.