Бойовики на Луганщині обстрілами пошкодили газопровід
15:56, 10 квітня 2016Війна
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На місці працюють ремонтні бригади.
REUTERS
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє про черговий обстрілі сьогодні вночі бойовиками з 82-мм мінометів закритого контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська" та пошкодження газопроводу.
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Як написав Тука на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, КПП "Станиця Луганська" закрито, виходячи з небезпеки для цивільного населення, сьогодні вночі там стався черговий бій із застосуванням 82-мм мінометів.
"Жертв немає. Пошкоджено газопровід. Працюють ремонтні бригади", - зазначив Тука.
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