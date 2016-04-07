Штаб АТО закриває пункт пропуску "Станиця Луганська"
КПВВ не працюватиме із 8 квітня.
Через постійні обстріли прилеглих до КПВВ "Станиця Луганська" районів роботу пункту пропуску призупиняють. Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
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"З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення, яке перетинає цей пункт пропуску, командуванням штабу АТО на території Донецької та Луганської областей прийнято рішення з завтрашнього дня, 8 квітня, тимчасово закрити КПВВ "Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.
У штабі підкреслюють, що КПВВ "Станиця Луганська" відкриють, як тільки бойовики закінчать провокаційні обстріли і ситуація стабілізується.
Додамо, що бойовики заблокували рух через автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду в районі Золотого Луганської області, який відкрився 31 березня.