В Міноборони розраховують до 2018 року створити військову поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила помічник міністра оборони Тетяна Ричкова.

"Сподіваємося на створення до 2018 року (військової поліції – ред.)", - сказала Ричкова.

При цьому вона зазначила, що без ухвалення закону про військову поліцію говорити про реформування військової служби правопорядку немає сенсу.

Також Ричкова зазначила, що представники Канади висловили готовність надати кошти для будівництва навчального центру для військової поліції.

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За її словами, станом на сьогоднішній день процедура притягнення до відповідальності військовослужбовця, який вчинив адміністративне правопорушення, громіздка і неефективна, і затягується в часі, починаючи від моменту затримання порушника до притягнення його до відповідальності з наступною передачею документів до суду.

Як повідомляв УНІАН, створення військової поліції є однією зі складових частин воєнної реформи

При цьому в червні 2015 року народні депутати України відмовилися підтримати законопроект № 2804, що передбачають створення військової поліції.