Бойовики відпрацьовують проведення морських десантних операцій на маріупольському напрямку – розвідка

Про це заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише Радіо Свобода.

"За інформацією, якою володіє військова розвідка, зараз дуже активно відпрацьовується питання проведення наступальних операцій, при цьому, з допомогою російських підрозділів, відпрацьовується форсування водних перешкод, а на деяких напрямках – навіть проведення морських десантних операцій, це на маріупольському напрямку", – зазначив Скібіцький.

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За його словами, раніше така підготовка відбувалась узимку 2016 року. «Але заходи стали більш інтенсивними – реально відпрацьовується питання проведення контрнаступальних або наступальних операцій», – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня, 25 серпня, Росія оголосила про чергові так і неоголошені навчання на суші і в Чорному та Каспійському морях. Це посилило занепокоєння в Україні і на Заході з приводу можливих справжніх намірів Москви.