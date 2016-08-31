Бійці АТО з передової розповіли, чого чекають від вересневого перемир'я

Як повідомляє ТСН.ua, солдати пам'ятають, що останнє таке "розпіарене" припинення вогню в дійсності не протривало і однієї доби.

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"Чому 1 вересня? Діти в школу? А що, потім вони в школу не будуть ходити? Я думаю, перші дні будуть утримуватись, а потім усе повернеться", - прогнозує боєць із позивним "Мирон".

На підтвердження своїх здогадів бійці показують машину, на якій робітники рік тому приїхали в сіру зону лагодити електрику. "Була домовленість, що режим тиші. Люди хотіли подати напругу на окуповані території. Але приїхали робітники, і сепаратисти їх підпалили", - пояснює "Макар".

Згідно з повідомленням, "до вересневого режиму тиші навчені досвідом військові готуються ретельно – чистять кулемети".