Внаслідок обстрілу бойовиків 12 тисяч жителів Станично-Луганського району залишились без води, світла та зв'язку
Внаслідок обстрілу бойовиків 12 тис. жителів Станично-Луганського району залишились без води, світла та зв'язку. Пошкоджено магістральну лінію електропостачання.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ввечері 26 серпня в результаті обстрілу російсько-терористичними військами була пошкоджена магістральна лінія електропостачання поблизу смт Станиця Луганська.
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Впродовж двох годин терористи з 82-мм мінометів, БМП і гранатометів різних типів вели масований обстріл в напрямку смт Станиця Луганська. В результаті пошкоджено лінії електропередач, а 12 тис. абонентів у Станично-Луганському районі залишилися без зв'язку, водо- та електропостачання.
Ситуація ускладнюється тим, що місце пошкодження проводу магістральної лінії розташоване в «сірій зоні», а підходи до нього частково заміновані.
Як повідомив голова ВЦА Юрій Гарбуз, до місця подій виїхали 2 ремонтні бригади, в населених пунктах вже працюють тимчасові електрогенератори. Через дві години жителі району отримають воду.
Також відзначено, що впродовж вечора і після півночі ворог 18 разів відкривав вогонь в напрямку населених пунктів в області вздовж лінії розмежування.
Інформація про втрати і руйнування не надходила.