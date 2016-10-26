Ліквідація "Мотороли" може стати поворотним моментом у війні РФ проти України - Stratfor

Така думка висловлюється в матеріалі приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає Ліга.Новости.

Експерти "тіньового ЦРУ" пишуть, що цей бойовик став п'ятим з грудня 2015 року "високопоставленим" найманцем, який був знищений далеко від лінії бойових дій.

На думку аналітиків, версія про усунення Мотороли українськими спецслужбами не витримує серйозної критики, а найбільш ймовірними сценаріями в Stratfor вважають конкуренцію між бандформуваннями на Донбасі і ліквідацію бойовика, що "багато знає", спецслужбами РФ.

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Перша версія ґрунтується не в останню чергу на тому, що останнім часом у структурах терористичних організацій "ДНР/ЛНР" спостерігаються "кадрові перестановки", а ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький "втратив контроль над питаннями забезпечення безпеки".

Аналітики пишуть, що незадовго до вбивства Павлов нібито був направлений до Луганська, "щоб навести там лад", і це могло штовхнути Плотницького на його вбивство.

Щодо версії з російським слідом, Stratfor пише, що Москва має намір поступово позбавлятися як найбільш одіозних й погано контрольованих польових командирів бойовиків, так і від тих, хто міг бути свідком військових злочинів Кремля на Донбасі - зокрема, ракетної атаки на малайзійський Боїнг рейсу MH17 в 2014 році.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.