У Донецьку на похорон терориста "Мотороли" для масовки зігнали бюджетників (фото, відео)

Про це повідомляють жителі міста, передають "Новости Донбасса".

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За інформацією підконтрольних "ДНР" ЗМІ, в Донецьку на честь "Мотороли" проходить жалобна хода та церемонія прощання в Донецькому державному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".