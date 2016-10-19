У Донецьку на похорон терориста "Мотороли" для масовки зігнали бюджетників (фото, відео)
"ДНР" вимагає від представників бюджетної сфери у Донецьку обов'язкової присутності на похороні ліквідованого терориста Арсена Павлова "Мотороли".
Про це повідомляють жителі міста, передають "Новости Донбасса".
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За інформацією підконтрольних "ДНР" ЗМІ, в Донецьку на честь "Мотороли" проходить жалобна хода та церемонія прощання в Донецькому державному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка.
Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.
Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".
На кладбище Мотора повезут на лафете pic.twitter.com/WFGNvogDum— Александр Коц (@sashakots) October 19, 2016