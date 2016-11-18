На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків поранений український військовий – ВЦА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, протягом минулої доби з використанням важкого озброєння, забороненого Мінського домовленостями, окупанти та бойовики здійснили 17 обстрілів по території області.

"Внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ зазнав поранення наш український захисник Луганщини. Сили АТО були вимушені відкрити вогонь у відповідь, щоб примусити замовкнути ворожу артилерію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, найбільша активність бойовиків спостерігалася в районі Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів.

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Із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, стрілецької зброю бойовики тричі обстріляні села Кримське та Новозванівка. Під Новоолександрівкою використовувалися великокаліберні кулемети.

Також пізно ввечері з БМП, великокаліберних кулеметів чотири рази відкривався вогонь по позиціях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська. Села Новоолександрівка, Малинове, Золоте, Катериновка опинилися під обстрілами з мінометів 82-го калібру, а Троїцьке – з 122-мм артилерійських установок.