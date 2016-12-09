На Донбасі доба минула без втрат серед українських військових, однак є поранені - Лисенко

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Читайте такожРосійські ЗМІ вигадали новий "фейк" - про бійця АТО з "відрубаною рукою "ополченця" (фото) «За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення», - сказав Лисенко. Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська за минулу добу 15 разів обстріляли позиції сил АТО. Раніше Луганська обласна військово-цивільна адміністрація повідомила, що двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу смт. Новотошківське Попаснянського району.

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