Військові розповіли подробиці про бійця АТО, який вбив командира взводу (відео)

Відео з їхніми словами опубліковане на YouTube-каналі 93-ї ОМБр.

Вони розповідають, що Попов був дуже жадібним та мало з ким йшов на контакт. Шокує те, що однією з причин, чому він поїхав на похорон матері, були витрати на дорогу.

У свою чергу один із військових розповів, що після демобілізації Попов зібрав після них ковдри, спакував у мішок і кудись відправив.

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"На мою думку, він перший вистріл зробив у потилицю, а вже решту стріляв, коли той падав, - у живіт, у спину", - розповів командир 4-ої механізованої роти капітан Віталій Попович.

Як заявив командир взводу молодший сержант Роман Марчук, Попов 20 років намагався потрапити до війська, а коли потрапив - скаржився, що тут бардак.

"Він потрапив сюди через ОУН. Туди брали всіх кому не лінь. Інакше він би не потрапив, був непридатним до строкової служби. Він добровольцем хотів іти, йому довелося йти через "добробати". Згодом він потрапив сюди", - розповів сержант.

Раніше у штабі АТО повідомили, що на Донбасі український боєць скоїв тяжкий злочин і втік до бойовиків.

У свою чергу волонтер Роман Доник у Facebook повідомив, що український боєць-перебіжчик убив у зоні АТО командира взводу і втік до бойовиків. "Щодо перебіжчика з 93-ої. Швидше за все, він для цього й пішов до ЗСУ. Чисто контррозвідка проґавила. Прийшов через Красноармійський військкомат. Сам з Одеси. Росіянин", - написав він.