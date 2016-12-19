Невдала атака бойовиків на Світлодарській дузі: у Дніпро доставили поранених бійців АТО

"У Дніпро знову почали надходити поранені бійці. Найважчі в лікарні ім. Мечникова. Вчора доставили молодого хлопця, 21 рік, у якого поранення грудей і живота. Його двічі прооперували військові. Лікарі коректують всі життєві показники ліками. Перелили вже близько 2 л крові. Приїхали батьки і знову запахло війною", - розповів в ефірі телеканалу "112 Україна" головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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"До нас доставили в реанімацію найважче пораненого. Інші поранені надійшли у військовий госпіталь. Точну кількість я не знаю, але знаю, що дуже багато "швидких" їздило по місту з мигалками", - сказав Риженко.

Як повідомляв УНІАН, під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі 18 грудня, за попередніми даними, загинули 5 українських військових і шість отримали поранення.