На Світлодарській дузі захлинулася атака бойовиків: противник відступив, багато ліквідованих і поранених

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму "тиші". Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

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"Українські бійці прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противнику. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва", - розповіли у штабі.

За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 осіб вбитими та до 30 поранених.

Крім того, протягом учорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по позиціях бійців АТО на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишилися без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському.

Раніше в штабі АТО повідомляли, що під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі у неділю п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.