Бої на Світлодарській дузі: один військовий загинув, ще дев'ятеро поранені
13:09, 20 грудня 2016Війна
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Минулої доби внаслідок бойових дій на Світлодарський дузі загинув 1 український військовий, 9 – дістали поранення.
Українські бійці в зоні АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовий загинув та 9 – зазнали поранень», - повідомив він.
Також, за його словами, 8 військовослужбовців отримали контузію.
Як повідомляв УНІАН, протягом доби в зоні АТО зафіксовано 47 обстрілів позицій Збройних сил України з боку бойовиків.
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