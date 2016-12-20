Бої на Світлодарській дузі: один військовий загинув, ще дев'ятеро поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовий загинув та 9 – зазнали поранень», - повідомив він.

Також, за його словами, 8 військовослужбовців отримали контузію.

Як повідомляв УНІАН, протягом доби в зоні АТО зафіксовано 47 обстрілів позицій Збройних сил України з боку бойовиків.