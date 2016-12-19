До Харківського військового шпиталю доправили шістьох бійців зі Світлодарської дуги

До військового шпиталю у Харкові цієї ночі доправили шістьох бійців зі Світлодарської дуги, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що поранених серед них четверо, ще двоє зазнали травм під час боїв.

У військових стан різної важкості. Однак, за словами лікарів, їхньому життю наразі ніщо не загрожує, медики провели всі необхідні операції.

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Лише один боєць чекає на втручання - лікарі намагатимуться дістати снайперську кулю, яка застрягла у плечі.

Нагадаємо, у неділю, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні військарозпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму "тиші". Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

"Українські бійці прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противнику. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва", - розповіли у штабі.