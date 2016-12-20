"Готувався ударний кулак": експерт про бій на Світлодарській дузі
Для того, щоб зупинити атаку бойовиків, ЗСУ атакували позиції терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.
Про це розповів військовий експерт, ветеран АТО Юрій Колесников, передає "Обозреватель".
"Там готувався ударний кулак, який повинен був проломити нашу оборону. А ми завдали превентивного удару", — сказав Колесніков.
За словами ветерана АТО, російські терористи зазнали великих втрат через те, що готувалися до наступу і не чекали попереджувального удару.
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"Розумієте, вам скаже будь-який військовий, що оборонний і наступальний порядок військ – абсолютно різні. І сплутати їх неможливо. Якщо супротивник зазнає упереджувального удару, побудувавши війська в наступальному порядку, то його втрати будуть величезні", — наголосив він.
Нагадаємо, у районі Світлодарськой дуги 18 грудня відбувся бій між українськими військовими та терористами "ДНР", обидві сторони зазнали втрат. За даними штабу АТО, терористи намагалися вибити українські передові підрозділи із зайнятих позицій.