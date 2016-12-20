"Готувався ударний кулак": експерт про бій на Світлодарській дузі

15:51, 20 грудня 2016
Війна
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Для того, щоб зупинити атаку бойовиків, ЗСУ атакували позиції терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Бойовики хотіли вибити сили АТО з займаних позицій / Фото УНІАН

Про це розповів військовий експерт, ветеран АТО Юрій Колесников, передає "Обозреватель".

"Там готувався ударний кулак, який повинен був проломити нашу оборону. А ми завдали превентивного удару", — сказав Колесніков.

За словами ветерана АТО, російські терористи зазнали великих втрат через те, що готувалися до наступу і не чекали попереджувального удару.

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"Розумієте, вам скаже будь-який військовий, що оборонний і наступальний порядок військ – абсолютно різні. І сплутати їх неможливо. Якщо супротивник зазнає упереджувального удару, побудувавши війська в наступальному порядку, то його втрати будуть величезні", — наголосив він.

Нагадаємо, у районі Світлодарськой дуги 18 грудня відбувся бій між українськими військовими та терористами "ДНР", обидві сторони зазнали втрат. За даними штабу АТО, терористи намагалися вибити українські передові підрозділи із зайнятих позицій.

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Теги: #АТО#військові#Світлодарська дуга