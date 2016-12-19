Бої на Світлодарській дузі: ЗСУ зазнали найважчих втрат за останні 5 місяців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок активних бойових дій п'ять українських військовослужбовців загинули, шість отримали поранення, ще 10 - травми та контузії. Цих втрат наші війська зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів з важкого озброєння. Це найважчі втрати Збройних сил України за останні 5 місяців”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора в районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.

Українською стороною Спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення «режиму тиші». Утім противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи сил АТО із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін.

Українські військові прийняли бій, у ході якого перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно та спорядження російського виробництва.

За даними розвідки, втрати противника становили щонайменше 25 чоловік вбитими та до 30 поранених.