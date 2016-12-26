За добу в зоні АТО поранено 5 військовослужбовців - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військових немає, п'ятеро отримали поранення", - сказав він.

За словами Лисенка, поранення військовослужбовці отримали внаслідок ворожих обстрілів у Верхньоторецьку та Луганському.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики на Донбасі за минулу добу 33 рази обстріляли українських військових.