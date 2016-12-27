На Приазов'ї захлинулася атака бойовиків на позиції українських морпіхів (відео)

Режиму припинення вогню терористи не дотримуються, свідками чого стали журналісти, йдеться в сюжеті ТСН.

Військові жартують над свіжими вирвами від потужних снарядів. "Це нам допомагають прочищати поле. Дякуємо! Можна побільше ще?", - сміються вони. У те, що із настанням суботи, 24 грудня, ворожа зброя замовчить, ніхто з них не вірив. Змінилося від чергового перемир'я небагато. "Особливої різниці ми не помітили. Вчора працювала РПГ, СПГ, закидали сюди ВОГами, стрілкотня – "Дашка". Все, як зазвичай", - каже морпіх "Коба".

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Надвечір неділі зі 122-міліметрової артилерії обстріляли позиції біля Лебединського, у понеділок удень на тому самому напрямку лягали 120-ті міни та стріляв ворожий танк.

Від атак ворога бійці ховаються у бліндажах, але не відповідають. "За нашими даними, їм підвезли за цей час два гумконвої. І з учорашньої ночі посилилися обстріли", - констатують військові.

Однак коли на передові позиції виходить ворожа піхота – морпіхи вимушені відповідати, адже з'являється загроза життю бійців. Та навіть за такого сценарію у перші хвилини командир лише віддає наказ зайняти позиції та спостерігати – лише згодом, коли активність ворога справді стає загрозливою, лунає команда відкрити вогонь.

Кількахвилинне стрілецьке "заспокійливе" спрацювало на відмінно. Бойовики принишкли, а українські військові почали міркувати, як замінити сепаратистський прапор у полі на український – бойовики встигли встановити стяг в зоні видимості морпіхів.

Терпіти таке неподобство військові не збираються, тож уже замовили новий стяг на передову.