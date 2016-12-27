На Приазов'ї захлинулася атака бойовиків на позиції українських морпіхів (відео)
На півдні Донеччини зросла інтенсивність атак бойовиків на позиції українських морських піхотинців.
Режиму припинення вогню терористи не дотримуються, свідками чого стали журналісти, йдеться в сюжеті ТСН.
Військові жартують над свіжими вирвами від потужних снарядів. "Це нам допомагають прочищати поле. Дякуємо! Можна побільше ще?", - сміються вони. У те, що із настанням суботи, 24 грудня, ворожа зброя замовчить, ніхто з них не вірив. Змінилося від чергового перемир'я небагато. "Особливої різниці ми не помітили. Вчора працювала РПГ, СПГ, закидали сюди ВОГами, стрілкотня – "Дашка". Все, як зазвичай", - каже морпіх "Коба".
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Надвечір неділі зі 122-міліметрової артилерії обстріляли позиції біля Лебединського, у понеділок удень на тому самому напрямку лягали 120-ті міни та стріляв ворожий танк.
Від атак ворога бійці ховаються у бліндажах, але не відповідають. "За нашими даними, їм підвезли за цей час два гумконвої. І з учорашньої ночі посилилися обстріли", - констатують військові.
Однак коли на передові позиції виходить ворожа піхота – морпіхи вимушені відповідати, адже з'являється загроза життю бійців. Та навіть за такого сценарію у перші хвилини командир лише віддає наказ зайняти позиції та спостерігати – лише згодом, коли активність ворога справді стає загрозливою, лунає команда відкрити вогонь.
Кількахвилинне стрілецьке "заспокійливе" спрацювало на відмінно. Бойовики принишкли, а українські військові почали міркувати, як замінити сепаратистський прапор у полі на український – бойовики встигли встановити стяг в зоні видимості морпіхів.
Терпіти таке неподобство військові не збираються, тож уже замовили новий стяг на передову.