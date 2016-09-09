В зоні АТО загинув український розвідник "Боцман", який вивісив український прапор в тилу бойовиків

Про це повідомили на сторінці батальйону в Facebook.

Вадима призвали на фронт у ході шостої хвилі мобілізації, пізніше Матросов перейшов на службу за контрактом.

"Боцман, ти був одним з кращих воїнів, яких я зустрічав. Пам'ятаю, як з посмішкою розповідав про прогулянки до тилу ворога. Один з кращих розвідників нашої армії загинув в окопі...", - написав журналіст Євген Назаров.

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У той же час журналіст Олексій Кондаков уточнив, що Матросов вивісив український прапор.

"Його питали навіщо ти лізеш до окопів ворога? Каже, уяви як їх демотивує, коли вони над своїми позиціями бачать прапор України. Як їм страшно воювати проти нас, знаючи, що ми вільно ходимо до них? Він не один жовто-синій прапор повісив на тій стороні. Безстрашний, щирий, веселий", - зазначив він.