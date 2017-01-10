У штабі АТО повідомили про пошуки зниклих на Донбасі бійців

Про це повідомив речник прес-центру штабу Леонід Матюхін, передає 112 Україна.

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"Продовжують шукати. Спочатку з'являлася інформація, що знайшли їх, зараз інформація знову ж таки нова. Поки що нічого нового не можемо сказати, точної інформації ніхто не знає, продовжують шукати. Думаю, що сьогодні на кінець дня або завтра вже буде відомо", - зазначив він.

Раніше в штабі АТО повідомили, що 8 січня 2017 року троє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування на Донбасі, не повернулися до місця розташування підрозділу.