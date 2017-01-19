Штаб АТО: за добу бойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за минулу добу 18 січня.

З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. По Широкиному - БМП противника.

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На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів - Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї - Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку - з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня отримали поранення двоє українських військових. За добу 17 січня бойовики здійснили 61 обстріл.