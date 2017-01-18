Штаб АТО: за добу бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї - по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП - по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Луганському - зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї - Валуйське, Станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів і снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.