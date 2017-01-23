Росія почала частково відводити свої війська з Донбасу - Кива

Про це повідомив радник глави МВС Ілля Кива в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз Росія відводить частково свої війська. Вона почала, і цей рух є. Але останнім часом вона так добре побудувала логістику, що при початку наступу ЗСУ або якщо буде політична або окрема воля, вони так само наростять свою присутність", - розповів він.

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За словами Киви, які підтверджуються даними розвідки, зараз російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ, а це свідчить про те, що Кремль послаблює свій контроль за цими територіями.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму.