Аваков – прикордонникам: будьте готові до деокупації Донбасу цього року (відео)

Про це сьогодні, 17 січня, під час колегії Держприкордонслужби заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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«Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність з якою нам невдовзі доведеться зіштовхнутись і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волі до забезпечення цього процесу», - зазначив він.

За словами Авакова, цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники.

Так, ключовим завданням прикордонників на цей рік є повна готовність до взяття державного кордону під контроль.

Він також підкреслив, що це не буде довгострокова місія, адже після розробки плану і встановлення задачі протягом двох тижнів необхідно буде забезпечити контроль над державним кордоном.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.