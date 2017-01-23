Експерт пояснив, чому руйнується алгоритм перемир'я на Донбасі

ОБСЄ спробувала якось реанімувати Мінські угоди для того, щоб провести там контроль озброєнь й сил, засобів на трьох ділянках, розповів Апострофу координатор проекту "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що на Заході думали, що якщо це вийде на трьох ділянках, то потім вдасться провести те ж саме на кількох десятках ділянок і, таким чином, вдасться розвести сили, що є першими базовими пунктами виконання Мінських домовленостей, тобто – припинення обстрілів й розведення сил.

"Після виконання цих заходів за логікою процесу можна було б виконувати по пунктах наступні домовленості, дійти аж до політичної частини – проведення виборів", - зазначив Тимчук.

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Саме вибори вже давно стали каменем спотикання, продовжив експерт, оскільки Москва вимагає виконати цей пункт у першу чергу, хоча не виконані попередні пункти. А Київ говорить про те, що це поки що неприпустимо, і що абсолютно адекватно.

"Ми бачимо з вересня, домовившись про розведення на тих ділянках сил, на сьогодні нічого не виконується. На двох, можна сказати, певний успіх є, але що стосується Станиці Луганської – цього не відбувається. Відповідно, весь алгоритм, на який покладали надії, руйнується", - наголосив Тимчук.

Крім того, був ще один алгоритм, на який теж покладали великі надії: вироблення дорожньої карти щодо Донбасу. Ми повинні були побачити цю дорожню карту в листопаді минулого року, але до сьогодні такого документа не існує.

"У реальності в зоні АТО ми спостерігаємо відповідну картину: жодного прогресу немає, ніякого перемир'я немає, режим тиші, про який багато говорили і, на який багато ставили західні партнери, залишається тільки в чиїсь фантазії", - підсумував координатор ІС.