Порошенко на зустрічі з Байденом розповів, як Україна протистоятиме спробам Росії спровокувати безлад
Росія намагається спровокувати безлад в Україні та розколоти трансатлантичну і європейську єдність.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві.
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«Загрози залишаються. Росія прагне уникнути відповідальності. Вона, аби компенсувати військові невдачі, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію, спровокувати безлад, вона прагне розколоти трансатлантичну та європейську єдність», - заявив президент.
«В наших силах протидіяти цим планам, у першу чергу шляхом запуску «дорожньої карти» імплементації Мінських домовленостей та у той же час продовженням успішних внутрішніх реформ», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден перебуває з візитом в Україні 16 січня.