До Дніпра вночі привезли шістьох поранених бійців, один – у важкому стані

До госпіталів Дніпра цієї ночі привезли шістьох поранених військових із зони АТО. Один із них втратив ногу і перебуває у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє ТСН.

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Окрім нього, дніпровські медики борються за життя військових, що зазнали вкрай важких поранень під Авдіївкою на початку тижня.

Лише напередодні в обласній лікарні Мечникова провели шість складних операцій. Найдовша тривала понад п'ять годин.

Повідомляється, що бійців, яких вже стабілізували, з Дніпра переправляють далі від фронту: до Одеського шпиталю літаком відправили тринадцятьох пацієнтів із мінно-вибуховими та осколковими пораненнями.

Подальше лікування вони проходитимуть в південному військово-медичному центрі.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у боях на Донбасі двоє українських військових загинули, 14 поранені та травмовані.